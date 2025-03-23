Мэр Стамбула назвал все обвинения клеветой.

В воскресенье, 23 марта, суд заключил под стражу мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие государственные СМИ.

Суд постановил, что главный политический соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и еще как минимум 20 лиц будут заключены в тюрьму в рамках расследования дела о коррупции.

Также его обвиняют в "терроризме". По этому делу мэру Стамбула был предоставлен судебный контроль, что потенциально лишает правительство возможности назначить попечителя для управления крупнейшим городом страны.

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Имамоглу, который в некоторых опросах опережает Эрдогана, отверг все обвинения, назвав их "невообразимыми и клеветой". Агентство пишет, что его поддержали европейские лидеры и основная оппозиционная партия Турции, назвав действия против мэра Стамбула политизированными и недемократическими, а мэр Анкары Мансур Яваш считает, что заключение Имамоглу в тюрьму является позором для судебной системы.

В то же время турецкое правительство отрицает, что расследования по двум указанным выше делам имеют политическую подоплеку. Оно предостерегло граждан от протестов. Общенациональный запрет на уличные собрания был продлен в субботу еще на четыре дня.

Протесты в Турции из-за ареста Имамоглу

Как писал УНИАН, 19 марта в Турции был задержан главный оппонент Эрдогана в связи с масштабным расследованием коррупционных преступлений. По данным Генпрокуратуры, Имамоглу и другие его чиновники подозреваются в вымогательстве, отмывании денег и нарушениях, связанных с тендерами и закупками.

Также были задержаны его близкий помощник Мурат Онгун и еще около 100 сотрудников мэрии. На фоне общественного недовольства власти запретили демонстрации в Стамбуле на четыре дня в попытке предотвратить протесты после громкого ареста.

Несмотря на запрет, 22 марта возле здания муниципалитета Стамбула и главного здания суда прошли масштабные демонстрации в поддержку Имамоглу. Полицейские применили слезоточивый газ и перцовые баллончики для разгона протестующих. В итоге, стражи порядка задержали сотни демонстрантов.

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