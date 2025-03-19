Таже задержан его ближайший помощник и еще сотня человек с мэрии.

В Турции задержали популярного лидера оппозиции и главного соперника президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Экрема Имамоглу.

По данным СNN Turk, полиция задержала политика в связи с масштабным расследованием коррупционных преступлений. По данным Генпрокуратуры, Имамоглу и другие его чиновники подозреваются в вымогательстве, отмывании денег и нарушениях, связанных с тендерами и закупками.

В доме стамбульского мэра провели обыск. Супруга мэра Дилек Имамоглу рассказала частному телеканалу Now, что полиция прибыла к ним домой до рассвета, и что мэр был задержан около 7:30 утра.

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Кроме Имамоглу, задержан его близкий помощник Мурат Онгун, а также еще около 100 сотрудников мэрии. Частный телеканал NTV сообщил, что среди задержанных были двое глав районов Стамбула.

Как пишет AP, власти запретили демонстрации в городе на четыре дня в попытке предотвратить протесты после этого громкого ареста.

Днем ранее Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, фактически лишив его возможности участвовать в следующих президентских выборах. Наличие университетского диплома является обязательным условием для участия в выборах в соответствии с законодательством Турции.

Издание отметило, что главная оппозиционная Республиканская народная партия должна была провести в воскресенье собрание, на котором выдвинуть Имамоглу кандидатом на будущих президентских выборах, которые намечены на 2028 год, но вероятны и досрочные выборы.

Теперь же, с учетом всех этих арестов, маловероятно, что голосование состоится.

Выборы в Турции

14 мая 2023 года в Турции прошли выборы президента. По их итогам победу одержал действующий президент Реджеп Тайим Эроган, который правит страной уже 20 лет.

В день выборов стало известно, что Эрдоган раздавал подарки детям, а они не голосуют на выборах, а потому подкупом избирателей такая акция не считается.

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