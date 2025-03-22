В турецком МВД предупредили, что власти не потерпят "хаоса и провокаций".

Турецкие власти задержали 343 человека во время ночных протестов против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу в более чем в 12 городах, включая крупнейший город Стамбул и столицу Анкару.

Такие данные обнародовало Министерство внутренних дел (МВД) страны. В МВД объяснили, что задержания были произведены для предотвращения "нарушения общественного порядка". Там предупредили, что власти не потерпят "хаоса и провокаций".

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Задержание мэра Стамбула и протесты в Турции

Десятки тысяч турок вышли на улицы в основном на мирные демонстрации в среду, когда Имамоглу был задержан по таким обвинениям, как взяточничество.

Имамоглу является главным политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Эти два политика представляют разные политические лагеря. Эрдоган является лидером консервативной и исламистской партии, тогда как Имамоглу — более либеральный политик. Это создает множество конфликтов, особенно в вопросах управления, прав человека и роли религии в политике.

Основные причины, почему Эрдоган не любит Имамоглу, связаны с именно политическими и идеологическими различиями. Сильнейший удар политсиле Эрдогана Имамоглу нанес, став мэром Стамбула в 2019 году. Дело в том, что Эрдоган стремится сохранить власть и контроль в стране, и такие конкуренты, как Имамоглу, воспринимаются им как угроза.

Примечательно, что в это воскресенье оппозиционная Республиканская народная партия должна была провести собрание, на котором выдвинуть Имамоглу кандидатом на будущих президентских выборах, которые намечены на 2028 год, но также вероятны и досрочные выборы. Теперь, с учетом ареста главного конкурента Эрдогана, маловероятно, что голосование состоится.

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