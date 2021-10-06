Женщина продефилировала вместе с моделями и табличкой в руках, на которой было написано "чрезмерное потребление = вымирание".

Участница природоохранной организации сорвала показ на Парижской неделе моды - женщина вышла на подиум с транспарантом.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел во время показ коллекции весна-лето 2022 от модного дома Louis Vuitton, созданной дизайнером Николя Жескьером.

Очевидно, зрители, среди которых были кинодивы Катрин Денев и Изабель Юппер, а также глава компании LVMH Бернар Арно, даже не сразу поняли, что происходит, когда на подиум вышла экоактивистка из французской организации "Друзья Земли" (Amis de la Terre France).

Как женщине удалось попасть за кулиса - неизвестно, но она продефилировала вместе с моделями и табличкой в руках, на которой было написано "чрезмерное потребление = вымирание".

В какой-то момент охранники все же спохватились и повалили активистку на пол, после чего вывели из зала. Модели при этом продолжили показ.

Читайте такжеЗнаменитые Brioni и Yves Saint Laurent отказываются от натурального мехаВ Amis de la Terre France заявили, что выбрали своей целью Louis Vuitton, чтобы привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления.

"LVMH является мировым лидером в области роскоши и несет ответственность за тенденции, побуждающие текстильную промышленность обновлять коллекции все быстрее и производить все больше", - заявила представительница движения Альма Дюфур.

Как уже сообщал УНИАН, на Неделе моды в Париже, которая началась 28 октября, дебютировала в качестве модели младшая дочь покойного основателя Apple Стива Джобса, 23-летняя Ив.

Автор: Станислав Кожемякин