Парижская неделя высокой моды отменена из-за коронавируса

Причиной отмены стало то, что «не соблюдены условия» для проведения модных показов.

В Париже отменены недели высокой и мужской моды из-за распространения коронавируса COVID-19.

Читайте такжеКаннский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

Об этом сообщается в пресс-релизе французской Федерации высокой моды (FHCM). Неделя мужской моды планировалась с 23 по 28 июня, неделя высокой моды - с 5 по 9 июля.

В FHCM пояснили, что причиной отмены стало то, что «не соблюдены условия» для проведения модных показов. «Пандемия COVID-19, которая распространяется по всему миру, требует принятия решительных решений для защиты наших домов, их сотрудников и всех тех, кто работает на нашу промышленность», - говорится в заявлении федерации, передает kommersant. В FHCM добавили, что «активно работают над возможностью альтернативных проектов».

Во Франции коронавирусом заразилось более 29 тыс. человек, умерло свыше 1,5 тыс. В стране действует карантин до 15 апреля. Пика эпидемии во Франции ожидают 28–29 марта.