Модель приняла участие в показе известного бренда Coperni.

Младшая дочь основателя Apple Стива Джобса, 23-летняя Ив дебютировала на Неделе моды в Париже.

Об этом пишет Vogue.

Модель приняла участие в показе известного бренда Coperni.

"Не могу передать словами, насколько необычна эта коллекция. Для меня было честью быть частью концепции", – отметила она в своем Instagram, опубликовав несколько фото.

Читайте также16-летняя дочь Беллуччи и Кассель поразила схожестью со звездной мамой (фото)На подиум Ив вышла без бюстгальтера в облегающей футболке кислотно-зеленого цвета. На ней также была темная мини-юбка с узорами из стразов. А особенно дополняли необычный образ футуристические очки с оранжевыми стеклами в массивной белой оправе.

Ив Джобс – младшая из четырех детей Стива Джобса.

По информации СМИ, после окончания средней школы она взяла перерыв, чтобы профессионально заняться верховой ездой. Она уже поучаствовала в нескольких серьезных соревнованиях по всему миру.

В дальнейшем девушка планирует поступать в Стэнфордский университет.

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Автор: Катерина Шварц