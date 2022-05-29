В нечастых интервью Винокурова старается говорить лишь о работе, о своей личной жизни она не любит рассказывать.

Единственная дочь главы МИД России Сергея Лаврова Екатерина Винокурова попала под санкции Британии.

УНИАН рассказывает, что известно о дочери Лаврова Екатерине и почему она живет в РФ.

Екатерина родилась в 1982 году в Нью-Йорке, она - гражданка США, училась в Манхеттенской школе, окончила Колумбийский университет, где изучала политологию, и магистратуру по экономике в Лондоне.

В настоящее время дочь Лаврова живет в Москве, она была директором российского отделения британского аукционного дома Christie’s (продажа антиквариата и предметов искусства).

Проходя послеуниверситетскую практику в Лондоне, Екатерина познакомилась и в 2008 году вышла замуж за Александра Винокурова — топ-менеджера TPG Capital, Morgan Stanley и Альфа-групп.

Отметим, что в нечастых интервью Винокурова старается говорить лишь о работе, о своей личной жизни она не любит рассказывать.

"Я всегда хотела связать свою жизнь с россиянином. Наше чувство юмора, наш менталитет - это нельзя перевести на другой язык", - признавалась Екатерина в одном из интервью.

Отметим, что у Винокурова было израильское гражданство, а у Екатерины - американское. Но жить они решили в Москве.

Сейчас у Екатерины есть собственный бизнес - проект Smart Art. Компания - посредник между коллекционерами и художниками.

У супругов Винокуровых двое детей - сын и дочь. СМИ пишут, что Винокурова - владелица роскошной квартиры в Москве и виллы на Рублевском шоссе, а также недвижимости в Нью-Йорке и Лондоне.

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