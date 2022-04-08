Замораживаются активы и вводится запрет на въезд на Туманный Альбион.

Великобритания ввела санкции против дочерей президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

В частности, сказано, что роскошный стиль жизни ближайшего окружения Кремля с сегодняшнего дня также становится объектом санкций, поскольку ограничительные меры вводятся против дочерей Путина и Лаврова.

В частности, применяется запрет на въезд и замораживаются активы Екатерины Тихоновой и Марий Воронцовой, которые являются дочерьми Путина, и также Екатерины Винокуровой, которая является дочерью Лаврова.

Введение этих санкций было скоординировано с США в рамках еще одного свидетельства глобального единства из-за незаконного вторжения России в Украину. Британия приняла эти решения после введения 25 марта санкций против Полины Ковалевой, падчерицы Лаврова.

Также сказано, что примененные санкций Британии и международных партнеров создают глубокие и разрушительные последствия для способности Путина вести войну. В частности, сейчас уже заморожено 275 мрлд фунтов (60% российских резервов иностранной валюты).

"Наш беспрецедентный пакет санкций поражает элиты и их семьи, одновременно ухудшая состояние российской экономики до уровней, которые в России не видели со времени развала Советского Союза. Но мы должны делать больше. Через "Большую семерку" мы работаем с партнерами над прекращением использования российских энергоносителей и для дальнейшего поражения способности Путина финансировать его незаконное и неоправданное вторжение в Украину", - заявила государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс.

Ранее сообщалось, что США ввели новый пакет санкций, который коснулся банковского сектора России и дочерей Владимира Путина. В Кремле уже отреагировали на действия Соединенных Штатов.

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