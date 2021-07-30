Эксперты не исключают, что результаты могут повлиять на закупки Египту истребителей у России.

Российский истребитель Су-35 проиграл по возможностям боевого применения у французского Dassault Rafale.

Об этом пишет Деловая столица.

Военную технику сравнили в ходе учений Военно-воздушные силы Египта. Оба самолета находятся на вооружении египетских военных и были испытаны друг против друга для взаимной оценки их качеств и возможностей боевого применения.

По условиям боя Су-35 атаковал Rafale. В ответ Rafale заглушил радар российского истребителя, лишив его возможности прицеливания, после чего "условно сбил".

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Rafale отличается современной авионикой, в частности мощными средствами радиоэлектронной борьбы, и небольшой номенклатурой высокочастотного оружия.

Су-35 – промежуточная модель, разработанная на основе Су-27, до тех пор, пока не будут завершены работы над Су-57. Эксперты отмечают достаточно бедный набор авионики и сравнительно небольшую дальность обнаружения целей – меньшей за заявленную производителями.

Издание отмечает, что истребитель россиян уступает французам почти по всем показателям, включая надежность и набор оружия.

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Автор: Яна Ставская