США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35 - СМИ

Представители Пентагона также лично предупредили главу военно-воздушных сил Египта о возможных последствиях сделки с РФ.

Пентагон и Госдепартамент США предупредили власти Египта о вероятности санкций в случае покупки российских истребителей Су-35.

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Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер отправили предупреждающее письмо министру обороны Египта Мухаммаду Ахмеду Заки. «Новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружений, как минимум, усложнят будущие операции США и Египта в сфере обороны», - говорится в совместном письме представителей США, передает kommersant со ссылкой на газету The Wall Street Journal. Они также отметили, что сделка осложнит оказание военной помощи Египту, и добавили, что он «может подвергнуться санкциям, если примет новую крупную поставку российской военной техники».

По словам источника WSJ, представители Пентагона также лично предупредили главу военно-воздушных сил Египта о возможных последствиях сделки с РФ.

Власти Египта пока никак не прокомментировали эту информацию. Представитель Госдепа сказал WSJ, что администрация США не комментирует «предполагаемые утечки документов», но добавил, что Вашингтон «настоятельно призывает» союзников и партнеров отказаться от сделок с РФ в оборонной и разведывательной сферах.

По закону «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), принятому в 2018 году, Вашингтон может вводить санкции против иностранных компаний «за значительные трансакции организациями из российского оборонного или разведывательного сектора».