Джонсон сказал, что последствия возможной победы России заключаются в ее способности угрожать странам Балтии.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что безопасность Великобритании может оказаться под угрозой, если Украина не выиграет войну с Россией.

В разговоре с корреспондентом Sky он сказал, что "удивительно" в сегодняшней войне то, что "никто не думал, что украинцы продержатся неделю".

"Абсолютно важно, чтобы мы предоставили им материалы и поддержку, необходимые им для продолжения и завершения проекта. 2023 год должен стать годом победы для Украины. Это лучшее для Украины, лучшее для российского народа. Это лучшее для мира", - сказал он.

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Джонсон также призвал Великобританию "растопить лед" и предоставить Киеву истребители Typhoon.

"Если мы собираемся предоставить комплект, который нам нужен, рано или поздно. Великобритания должна предоставить его раньше", - заявил он.

На вопрос, какими могут быть последствия, если Украине не будут переданы необходимые ей поставки, Джонсон сказал, что "явно существует вероятность того, что Путин сможет создать на земле, которую он может удержать, какую-то победу над этой катастрофой".

Но он призвал мир не "недооценивать" того, что могут сделать украинцы с правильным оборудованием.

"Если у них есть самолеты, чтобы уничтожить эти позиции российской артиллерии... Я не сомневаюсь, что вооруженные силы президента Зеленского смогут отбить их территорию", - заявил Джонсон.

Джонсон сказал, что последствия победы России заключаются в ее способности угрожать странам Балтии.

"Я думаю, что это был бы ужасный сигнал для всего мира", - сказал бывший премьер-министр.

Затем он обратился к ситуации в Великобритании, заявив, что ее безопасность будет "гораздо более серьезной в опасности", если Владимир Путин добьется успеха.

Отвечая на вопрос о Китае, премьер-министр сказал, что будет "исторической ошибкой", если Пекин начнет активно поставлять оружие в Россию.

Затем Джонсон обратился к самому Путину, назвав российского президента "бандитом".

"Ставки очень высоки", - сказал он, добавив, что он сможет и дальше угрожать "не только Украине, но и всем частям бывшей советской империи, которые он хочет запугать".

"Это абсолютно критический момент для мира", - заявил он.

Самолеты для Укрины: подробности

8 февраля президент Владимир Зеленский призвал страны Запада передать Киеву боевые самолеты. При этом британский премьер-министр Риши Сунак объявил о планах организовать подготовку украинских пилотов. В свою очередь министр обороны Бен Уоллес заявил, что Лондон не сможет быстро передать ВСУ боевые самолеты.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Запада предоставить Украине больше вооружения.

Спикер командования ВСУ Юрий Игнат убежден, что многоцелевые истребители помогут украинским войскам быстро освободить территории Украины.