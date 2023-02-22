Политик заявил, что США и Великобритания должны передать Киеву истребители.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Запада предоставить Украине больше вооружения. Он заявил, что военная помощь поможет украинцам выиграть войну, что "будет иметь решающее значение для безопасности Запада".

"Если нам не удастся изгнать Путина из Украины, если украинцы проиграют, то опасность для всей евроатлантической зоны безопасности, для США будет более серьезной", - цитирует политика CNN.

По его словам, Украине необходимо предоставить больше танков и дальнобойной артиллерии. При этом он заявил, что США и Великобритания должны передать для ВСУ самолеты F-16, потому что, если бы самолеты отправили год назад, то Украина была бы намного ближе к завершению войны.

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"Если это произойдет рано или поздно - если это выбор - тогда давайте дадим им то, что им нужно, раньше, потому что это гуманно и сострадательно", - подытожил Джонсон.

Истребители для Украины - что известно

После позтивного для Украины решения о передаче танков, на повестке дня встал вопрос с самолетами. Воздушным силам ВСУ необходимы истребители, в частности F-16. Сначала звучали категорические отказы и обещания подумать.

8 февраля президент Владимир Зеленский призвал страны Запада передать Киеву боевые самолеты. При этом британский премьер-министр Риши Сунак объявил о планах организовать подготовку украинских пилотов. В свою очередь министр обороны Бен Уоллес заявил, что Лондон не сможет быстро передать ВСУ боевые самолеты.

Власти Нидерландов сообщили о планах рассмотреть вопрос о предоставлении Украине F-16, а в Вашингтоне выступили против такого решения, но время от времени в СМИ просачиваются слухи о внутренней дискуссии в США по этому вопросу с призывами все же передать самолеты.

Спикер командования ВСУ Юрий Игнат убежден, что многоцелевые истребители помогут украинским войскам быстро освободить территории Украины.

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