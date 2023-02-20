Пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подчеркнул, что "вершиной мечты" являются многоцелевые истребители.

Украина для победы в войне с Россией требует высокоточного, дальнобойного вооружение различных видов, а также системы противовоздушной обороны. Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, западные партнеры имеют список вооружения и военной техники, которые необходимы Силам обороны Украины, в первую очередь и на долговременную перспективу.

"Что нам необходимо для победы? Для победы нам необходимо высокоточное, дальнобойное оружие разных типов. Это касается артиллерии и оперативно-тактических комплексов. Также системы ПВО", - сказал он.

Игнат напомнил, что украинские военные уже учатся в США и осваивают системы Patriot, которые в ближайшие месяцы уже должны быть в Украине.

"Вершина нашей мечты - это самолеты. Понятно, что именно многоцелевые истребители - это тоже дальнобойное, маневренное и мобильное оружие, которое может выполнять множество заданий: как охранять воздушное пространство от воздушный атак, сбивать ракеты, Shahed, - все, что является воздушными целями, кроме баллистики, так и наносить удары на дальние расстояния по наземным целям и тем самым помочь украинским войскам быстро деоккупировать наши территории", - отметил Игнат.

Он добавил, что с начала полномасштабной войны Украина просила западных партнеров передать боевые самолеты.

"Именно многоцелевые самолеты – это тот вопрос, который никогда не сходил с уст с начала российской агрессии против Украины", - сказал он.

При этом Игнат выразил надежду, что сегодняшний визит президента США Джозефа Байдена в Украину ускорит решение стран-партнеров Украины о предоставлении истребителей.

"Надеемся, что и этот визит, и дальнейшая перспектива все же ускорит это судьбоносное для Украины решение, и мы будем иметь то оружие, которое сможет завершить эту войну и принести нам победу", - отметил Игнат.

Боевые самолеты для Украины-что известно

8 февраля президент Владимир Зеленский призвал Великобританию и другие страны предоставить Украине боевые самолеты.

В тот же день премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов. Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу проработать вопрос о том, какие реактивные самолеты Британия может передать Украине. В то же время Уоллес заявил, что Британия не сможет быстро передать Украине боевые самолеты.

Также власти Нидерландов планировали рассмотреть вопрос о предоставлении Украине F-16.

В то же время официальный Вашингтон выступает против передачи своих истребителей F-16 Украине.

7 февраля президент США Джо Байден объяснил свою позицию, отметив, что истребители должны остаться в стране. Однако с таким мнением Байдена не согласилась часть конгрессменов, а также ряд военных экспертов и генералов в отставке. Так, 17 февраля группа конгрессменов призвала Байдена пересмотреть свое отношение к вопросу предоставления Украине F-16.

Вместе с тем иностранные СМИ сообщали, что руководитель Европейского командования Вооруженных сил США, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи на секретном совещании призвал передать Украине F-16 для нанесения ударов по оккупантах в глубоком тылу.

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