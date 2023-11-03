Ранее Джонсон заявил о поддержке предоставления Украине помощи, но при определенных условиях, и отдельно от помощи для Израиля.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк убеждала нового спикера Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) Майка Джонсона в важности продолжения предоставления оружия Украине. Об этом посол США сообщила в сети X (Twitter).

"Имела честь встретиться со спикером конгресса США Майком Джонсоном, чтобы обсудить важность предоставления Украине возможностей для остановки российской агрессии в Европе", - сообщила Бринк и опубликовала совместное фото с Джонсоном.

Майк Джонсон поставил под сомнение важность выделять помощь Украине

Как сообщал УНИАН, в начале октября спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти отправили в отставку. После рассмотрения нескольких кандидатур 25 октября Палата представителей США проголосовала за избрание нового спикера.

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Эту должность получил представитель Республиканской партии Майк Джонсон от штата Луизиана.

Примечательно, что ранее Джонсон выступал против помощи Украине. СМИ пишут, что он голосовал только за ленд-лиз, а затем постепенно выступал за сокращение поддержки. Также он проголосовал против предоставления Киеву помощи на $40 млрд.

В конце октября Джонсон выступил за оказание поддержки Украине, но при определенных условиях.

Он заявил, что нельзя позволить президенту РФ Владимиру Путину одержать победу в Украине. В то же время Джонсон выступил за то, чтобы Украина больше отчитывалась о потраченных деньгах. Кроме этого, республиканцы стремятся получить дополнительную информацию о стратегии администрации президента США Джо Байдена в отношении Украины, и в частности, о конечной цели Украины в войне.

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