Без нового бюджета, хотя бы временного, правительство США уйдет на неоплачиваемые каникулы.

В США подходит к концу срок действия временного бюджета, принятого 1 октября. Если до 17 ноября Конгресс не примет полноценный или еще один временный бюджет, страна погрузится в четвертый за последнее десятилетие "шатдаун", пишет Reuters.

Как ожидается, сегодня республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей (нижняя палата) Конгресса США, должны обнародовать проект промежуточного бюджета, который позволит отсрочить еще на определенное время прекращение работы правительства. Обсуждение этих мер продолжалось в течение последних нескольких дней.

Поэтому "республиканская" Палата представителей и "демократический" Сенат (верхняя палата Конгресса) должны согласовать механизм расходования средств, который президент Джо Байден должен подписать до 17 ноября. Если этого не произойдет до указанной даты, в США будет объявлен режим шатдауна – частичного прекращением работы правительственных учреждений из-за нехватки финансирования. В вынужденные отпуска за собственный счет пойдут около 4 миллионов работников федеральных органов власти, государственных учреждений и даже ученых.

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Республиканцы в Палате представителей надеются уже во вторник проголосовать за новый временный бюджет, который профинансирует правительственные расходы до середины января. Но этого может не произойти из-за резких противоречий между демократами и республиканцами, у которых радикально разные взгляды на то, куда следует тратить государственные деньги, а куда нет. Среди основных "камней преткновения" - расходы на укрепление границы с Мексикой и финансовая помощь Украине и Израилю.

Reuters отмечает, что действующий спикер Палаты представителей Майк Джонсон может лишиться должности, если попытается провести через Конгресс "нейтральный" проект бюджета. Именно так случилось с его предшественником Кевином Маккарти. 1 октября он провел через Конгресс "двухпартийный" проект бюджета, а уже через несколько дней после этого сторонники "жесткой линии" из Республиканской партии смогли добиться его отставки.

Так что на этот раз новый спикер Майк Джонсон может выбрать вариант с шатдауном вместо того, чтобы быстро протолкнуть временный бюджет и потерять должность.

Ситуация с бюджетом США

Как писал УНИАН, "шатдаун" - это временное прекращение работы большинства государственных учреждений США в условиях, когда начался новый финансовый год, а бюджет еще не был принят. В Америке это происходит раз в несколько лет.

1 октября США смогли избежать шатдауна, когда Конгресс принял временный бюджет на 45 дней. Для Украины это стало проблемой из-за того, что ради принятия временного бюджета из него убрали расходы на поддержку Украины, против которой категорически выступает часть республиканцев.

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