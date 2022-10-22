Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон намерен принять участие в гонке за лидерство в Консервативной партии.
Об этом пишет Sky News.
Депутат от консерваторов Джеймс Даддридж рассказал, что разговаривал по телефону с Джонсоном. Тот сообщил ему, что собирается принять участие в соревновании за лидерство консерваторов, чтобы заменить Лиз Трасс.
Бывший премьер-министр говорит, что "готов к этому" и вернется из отпуска на Карибах.
"Я собираюсь это сделать!" - сказал Джонсон Даддриджу.
Пост премьер-министра Великобритании
Как известно, 5 сентября Лиз Трасс избрали новым лидером Консервативной партии. Она обещала обеспечить Путину поражение в войне и поставлять украинской армии больше оружия.
Недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его заместитель Джеймс Хиппи заявили, что уйдут в отставку, если Трасс не выполнит свое предвыборное обещание потратить 3% ВВП на оборону к 2030 году.
Кроме того, популярность консерваторов упала до рекордно низких значений за всю историю социсследований.
20 октября Лиз Трасс ушла в отставку. Она пробыла на посту всего 45 дней.
Как известно, бывший премьер-минстр Борис Джонсон поддерживал Украину и призывал другие страны не идти на уступки Путину.
Он трижды приезжал в Киев во время войны, в последний раз получив от президента Владимира Зеленского орден Свободы.
В своем прощальном обращении к британскому парламенту он процитировал Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор", сказав "Hasta la vista, baby".