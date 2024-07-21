По мнению Джона Болтона, у Трампа нет никакого реального плана для окончания войны.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не имеет никакого реального плана окончания войны в Украине кроме уступок агрессору. Это станет катастрофой для Украины и навредит самой Америке, заявил бывший советник Трампа времен его президентства, ветеран американской политики Джон Болтон в комментарии CNN.

"Это очень плохие новости для Украины (...) Он понятия не имеет, как он собирается договариваться о прекращении этой войны, за исключением, как я думаю, что его преданность Путину приведет к уступкам российской стороне, которые будут разрушительными для Украины", - заявил экс-советник Трампа.

Болтон подчеркнул, что сегодня США помогают Украине не из милосердия, а по прагматическим причинам, поэтому планы Трампа пойти на уступки России являются "безумием".

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"Мы помогали Украине потому, что это в основе американской национальной безопасности - противодействовать неспровоцированной агрессии на европейском континенте и нести туда мир и стабильность. Это приносит нам пользу во многих измерениях. Речь идет о жестких американских интересах, которые ни Дональд Трамп, ни [избранный им кандидат в вице-президенты] Джей Ди Вэнс, очевидно, не понимают", - добавил Болтон.

Планы Трампа в отношении Украины

Как писал УНИАН, война в Украине является важной, хотя и не центральной темой в предвыборной борьбе между Байденом и Трампом. Последний неоднократно обещал закончить войну, как только он победит на ноябрьских выборах.

Накануне Трамп повторил этот тезис во время встречи с избирателями. Кандидат в президенты напугал своих сторонников заверением, что "все очень близки к Третьей мировой войне", и сразу выставил себя спасителем мира от этой угрозы.

"Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать такое заявление. Я предотвращу Третью мировую войну", - заявил он.

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