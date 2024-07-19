По его словам, он может остановить любую войну телефонным звонком.

Экс-лидер США Дональд Трамп объявил о согласии баллотироваться на пост президента от Республиканской партии.

"Итак, сегодня вечером я с верой и преданностью, с гордостью принимаю вашу кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", - сказал Трамп, которого цитирует CNN.

В своей речи политик не обошел тему войн по всему миру.

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"Я положу конец каждому международному кризису, созданному нынешней администрацией, включая ужасную войну с Россией и Украиной, которой бы никогда не произошло, если бы я был президентом", - подчеркнул кандидат в президенты.

Также он упомянул о ситуации на Ближнем Востоке и "конфликт, который нависает над Тайванем, Кореей, Филиппинами и всей Азией". По словам Трампа, Третья мировая война будет страшной, из-за оружия, которое теперь доступно человечеству.

"Это оружие является уничтожающим. Пришло время перемен", - сказал политик.

Трамп отметил, что при других президентах США РФ вторглась в Грузию, захватила Крым, а "при нынешней администрации хочет захватить всю Украину", однако при его правлении "Россия ничего не забрала".

"Я остановлю эти войны только телефонным звонком. Я могу остановить любую войну телефонным звонком", - утверждает он.

Выборы в США - последние новости

Как сообщал УНИАН, после дебатов в Штатах и Европе возникли опасения, что действующий глава Белого дома Джо Байден можно проиграть выборы Трампу.

Издание Ахіоѕ писало, что Байден может выйти из президентской гонки уже в эти выходные.

WP писала, что благодаря помощи США оборона Украины укрепляется, но Трамп может все испортить.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что работа с Дональдом Трампом в случае его переизбрания на пост американского лидера будет "тяжелой работой, но мы трудолюбивы".

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