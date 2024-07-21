Кандидат в президенты Штатов сказал избирателям, что урегулирует ужасную войну между украинцами и россиянами.

Республиканец, бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп пообещал, что урегулирует войну между Украиной и РФ вскоре после того, как выиграет выборы.

На встрече с избирателями политик сказал, что они "все очень близки к Третьей мировой войне". Кроме того, республиканец пообещал предотвратить глобальный конфликт.

"Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать такое заявление. Я предотвращу Третью мировую войну", - заявил он.

В центре внимания выборы в США 2024 - что нужно знать

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Конкурентом Дональда Трампа является нынешний американский лидер - демократ Джо Байден. Республиканец утверждал, что россияне никогда не напали бы на Украину, если бы президентом был он сам. Кроме того, Трамп говорил, что Украина войну против РФ не выиграет.

Позже во время дебатов с Трампом Байден сказал, что что Третья мировая война может начаться в том случае, если российскому диктатору Владимиру Путину позволят взять Киев.

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