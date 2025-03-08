Вице-президент США заявил, что сторонники Украины напугали его маленькую дочь.

Группа сторонников Украины испортила настроение вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и его 3-летней дочери. Об этом Вэнс сообщил в соцсети Х.

По словам политика, во время прогулки в парке с дочкой его начали преследовать протестующие, которые выкрикивали "Слава Украине". Это напугало и встревожило дочь вице-президента США.

Тогда Вэнс, по его же словам, решил поговорить с протестующими в надежде, что после этого они таки оставят его с ребенком в покое.

Видео дня

"Почти все они согласились. Разговор был преимущественно уважительным, но если вы преследуете 3-летнего ребенка в рамках политического протеста, вы - дрянной человек", - написал Вэнс.

Вэнс и война в Украине

Как писал УНИАН, вице-президент США Джей Ди Вэнс отличается особенно негативным отношением к Украине даже на фоне других представителей команды Трампа. Он давно и инициативно выступал против помощи украинцам и говорил, что ему безразлична судьба нашей страны.

Недавно он пожаловался на поведение украинской диаспоры в США, которая, по его мнению, слишком озабочена событиями в Украине и недостаточно сосредоточена на самих США.

Именно Джей Ди Вэнс вступил в жаркий спор с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого Дома. Лишь чуть позже к ней присоединился Трамп. За это Вэнса активно критиковали и в США, и за рубежом.

Вас также могут заинтересовать новости: