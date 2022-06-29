Это крупнейшая реструктуризация системы европейской безопасности с конца холодной войны.

Во время саммита НАТО в Мадриде президент США Джо Байден официально объявил о расширении американского военного контингента в Европе в ответ на российское нападение на Украину.

Это крупнейшая реструктуризация системы европейской безопасности с конца холодной войны. В совокупности с будущим присоединением к НАТО Швеции и Финляндии последствия российской агрессии привели совсем не к тем результатам, на которые рассчитывал Владимир Путин, говорят западные политики, передает Би-би-си.

Размещение дополнительных американских военных контингентов в Европе накануне анонсировал советник администрации Байдена по безопасности Джейк Салливан, но его масштабы стали понятны только после официального заявления самого президента США.

Перед мадридским саммитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен значительно увеличить численность своих сил быстрого реагирования: до 300 тыс. военнослужащих (сейчас в их составе около 40 тыс. человек).

"Вместе с союзниками мы обеспечим готовность НАТО отвечать на угрозы любого рода с любого направления. Путин напал на самые основные правила мирового порядка. Мы, Соединенные Штаты, и наши союзники, встанем на их защиту, - сказал Байден после встречи с генсеком НАТО. - "Это именно то, чего он [Путин] не хотел. Но именно это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность в Европе".

По словам Байдена, США намерены увеличить свое присутствие в Европе таким образом:

На базе в испанском городе Рота будут размещены два дополнительных авианосца.

В Польше будет создан постоянный штаб Пятого корпуса армии США.

В Румынии на ротационной основе будет размещена дополнительная бригада из 3 тыс. солдат и 2 тыс. человек дополнительного персонала.

В странах Балтии на ротационной основе разместят дополнительные силы.

В Британии будут размещены две дополнительные эскадрильи самолетов F-35, оснащенных технологией стелс (то есть невидимых для радаров противника).

В 2022 финансовом году Пентагон получит из бюджета $3,8 млрд для защиты Европы. Министерство обороны подало заявку на финансирование в размере $4,3 млрд в будущем году.

Как отмечает издание, одна из самых значительных перемен - создание штаба в Польше. В польском правительстве подчеркнули, что после создания штаба присутствие американских военных в этой стране будет постоянным.

"То, что многим казалось невозможным, сегодня становится фактом. У нас ПОСТОЯННОЕ присутствие в Польше. Мы заботимся об общей безопасности. Это также четкий сигнал для Москвы. Мы будем и впредь стремиться к укреплению безопасности Польши", - написал в "Твиттере" заместитель главы польского МИДа Мартин Пшидач.

Как сообщал УНИАН, 25 июня власти Польши заявили, что на саммите НАТО в Мадриде будут просить размещения на территории страны бригадной боевой группы альянса. А 11 июня польский президент Анджей Дуда заявил, что страны восточного фланга НАТО рассчитывают на увеличение количества войск США в этой части Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: