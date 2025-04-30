Президент США впоследствии назвал архиепископа, который, по его мнению, мог бы быть Папой.

Президент США Дональд Трамп в шутку предположил, что хотел бы стать Папой Римским. Об этом он сказал во вторник, 29 апреля, во время разговора с журналистами, пишет The Times.

Президента Соединенных Штатов спросили, кто, по его мнению, должен стать новым понтификом.

"Я хотел бы быть Папой. Это был бы мой выбор номер один", - сказал Трамп, улыбнувшись.

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Как пишет издание, после этого Трамп сразу предложил другой вариант - архиепископа из Нью-Йорка Тимоти Долана.

"Нет, я не знаю, у меня нет предпочтений... Должен сказать, что у нас есть кардинал, который не случайно из города под названием Нью-Йорк, и он очень хороший, поэтому мы увидим, что произойдет", - добавил глава Белого дома.

Отмечается, что Долан является одним из девяти американских кардиналов, которые посетят конклав, который начнется в Ватикане на следующей неделе. В то же время, уточняет The Times, хотя Долан является одним из самых выдающихся религиозных деятелей США, его шансы на стать Папой незначительны.

Что касается религиозности нынешнего президента США, то издание напомнило, что, в отличие от предшественника Джо Байдена, который является практикующим католиком, Трамп в детстве был конфирмован в пресвитерианскую церковь своей матери шотландского происхождения, но в 2020 году заявил, что считает себя неконфессиональным христианином.

После того, как в 2024 году во время предвыборного митинга Трамп пережил попытку убийства, о своей вере он стал вспоминать чаще. "Бог наблюдал за мной", - высказывался он об этом случае.

Поездка Трампа на похороны Папы Римского

Как сообщал ранее УНИАН, в субботу, 26 апреля, в Риме прощались с Папой Франциском, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет. На церемонию прощания с Папой прибыли мировые лидеры, духовенство и тысячи верующих. Дональд Трамп с женой Меланией тоже присутствовали на действе.

Президент Украины Зеленский в Риме встретился с президентом США Трампом. Они разговаривали в Базилике Святого Петра около 15 минут, рассказал спикер Зеленского Сергей Никифоров. Оба лидера прибыли в столицу Италии для участия в похоронах Папы.

Впоследствии Трампа обвинили в том, что он нарушил дресс-код на похоронах Папы. Правила требовали, чтобы мужчины были одеты в черный костюм, черный галстук и белую рубашку. Обувь, носки, пальто и зонты также должны были быть черными. Между тем Трамп надел синий костюм.

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