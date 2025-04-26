Дресс-код на мероприятии требовал, чтобы мужчины были одеты в черный костюм, черный галстук и белую рубашку.

Президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского обвиняют в том, что они не придерживались дресс-кода на похоронах Папы Римского Франциска, пишет The Daily Mail. Также правила нарушил и бывший президент США Джо Байден.

Дресс-код на мероприятии требовал, чтобы мужчины были одеты в черный костюм, черный галстук и белую рубашку. Обувь, носки, пальто и зонты также должны были быть черными.

Между тем Зеленский был без галстука, у Байдена был синий галстук, а Трамп надел синий костюм. Остальные мировые лидеры были одеты во все черное.

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Издание напомнило, что это произошло через два месяца после того, как репортер в Белом доме обвинил президента Украины Зеленского в неуважении за то, что он не надел костюм во время своего визита в Овальный кабинет, что, вероятно, разозлило Трампа.

В публикации говорится, что присутствующие на похоронах Папы Франциска зрители критиковали Трампа за его синий костюм.

"Почему Трамп единственный мировой лидер-мужчина, который носит синий костюм? Неужели у него нет чувства такта? Позор ему", - цитирует издание зрительницу Элисон Грэм.

Звучали и другие фразы в адрес президента США от зрителей, в частности: "Как неуважительно Трамп надевает синий костюм на похороны", "Разве у него не было черного костюма? Хотя бы темно-синий надел. Где уважение?".

Принц Уильяма также столкнулся с критикой за то, что надел темно-синий костюм, однако у него был черный галстук, что соответствовало правилам, подчеркнуло издание.

Похороны Папы Римского Франциска

Как сообщал ранее УНИАН, в субботу, 26 апреля, в Риме прощались с Папой Франциском, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет. На церемонию прощания с Папой прибыли мировые лидеры, духовенство и тысячи верующих. Порядок мероприятия предусматривал официальное прощание представителей государств и личное участие многих верующих.

Президент Украины Зеленский в Риме встретился с президентом США Трампом. Они разговаривали в Базилике Святого Петра около 15 минут, рассказал спикер Зеленского Сергей Никифоров. Оба лидера прибыли в столицу Италии для участия в похоронах Папы.

Также в Риме Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном тет-а-тет для обсуждения продолжения усилий по поиску путей к миру. Об этом сообщал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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