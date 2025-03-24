Российский сигнал американцам заключался в том, что украинцы якобы не хотят прекращать войну, говорит украинский президент.

России удалось повлиять на некоторых людей из команды Белого дома, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Time.

Украинский лидер, в частности, прокомментировал выход ВСУ из Курщины, отметив, что он не связан с приостановлением военной помощи США.

"Это не связано. Не поймите меня неправильно. Боевое состояние всегда зависит от того, поддерживают ли вас ваши партнеры. Но я бы не сказал, что замораживание (помощи, - ред.) повлияло на операцию на Курщине", - цитирует издание Зеленского.

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Президент в очередной раз опроверг утверждение российского диктатора Владимира Путина о том, что тысячи украинских военных окружены на Курщине, назвав это "ложью". Однако, по его мнению, такая российская дезинформация повлияла на официальных лиц США.

"Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей из команды Белого дома... Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят прекращать войну, и надо что-то сделать, чтобы их заставить", - пояснил президент Украины.

Кроме того, Зеленский объяснил, почему вырос его рейтинг после ссоры с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете 28 февраля. Журналист спросил его, не рисковал ли украинский лидер, ведь украинцы могли после этого обвинить его в дипломатической неудаче.

"Почему украинцы защищались в начале этой войны? Это было из-за достоинства. Мы не считаем себя какой-то супердержавой... Когда дело доходит до нашего чувства достоинства, свободы, демократии, наш народ восстает и объединяется... В том разговоре я защищал достоинство Украины", - пояснил президент.

Зеленского спросили и о том, как он относится к вероятному возвращению России в G7, на что он сказал, что в таком случае изоляция Путина будет отменена.

"Это большой компромисс. Представьте себе освобождение Гитлера из политической изоляции", - отметил украинский президент.

Он предположил, что все же Трампу удастся "выжать" из россиян уступки, потому что он, "похоже, единственный, кого боится Путин". Также Зеленский надеется, что Трамп поймет, что Путин на самом деле слабее, чем кажется, что ему нельзя доверять, и что победа России в этой войне будет не только катастрофой для Украины, пишет издание.

По его словам, это было бы потерей для всего Запада, а особенно для США и их нынешних лидеров. Зеленский говорит, что Трамп и его команда не смирились бы с этим.

"У них есть собственные амбиции. Они видят свою роль в истории... Вот почему я не верю в эти апокалиптические сценарии. Честно говоря, я не верю", - высказался президент.

Также он сообщил, что во время одного из телефонных звонков предложил вице-президенту США Джей Ди Венсу пересмотреть свое решение не посещать Украину во время войны. По его словам, вице-президент не ответил.

"Окруженные" украинские реснички на Курщине: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп 14 марта написал, что в Курской области в полном российском окружении находятся тысячи украинских военнослужащих. "Я упорно просил президента Путина пощадить их жизнь", - отметил он.

Впоследствии Путин заявил, что ознакомился с призывом американского лидера "пощадить" украинских военнослужащих в Курской области и заверил, что в случае сдачи в плен украинским военным будет гарантирована "жизнь и достойное обращение".

Представители украинской власти опровергли информацию об окруженных украинских подразделениях. В частности, министр обороны Рустем Умеров еще 17 марта уверял, что ни одно украинское подразделение в Курской области РФ не находится в окружении. Он сказал, что украинские войска "продолжают оборонные действия, контролируя значительную враждебную территорию".

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