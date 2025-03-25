Накануне президент США возмутился из-за своего изображения в здании Капитолия штата Колорадо.

Российский диктатор Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу его портрет. Об этом пишет BBC.

Пока неизвестно, как выглядит новый портрет Трампа. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал его "личным подарком" и добавил, что другие подробности может рассказать только сам диктатор.

В издании напомнили, что накануне Трамп раскритиковал в своей соцсети Truth Social предыдущую фотографию, которая висела в здании Капитолия штата Колорадо. Уже в понедельник она была снята.

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"Президент США уделяет пристальное внимание формированию своего имиджа, и в январе попал в заголовки газет, представив официальный портрет, который критики по-разному описывали как серьезный или зловещий", - добавили в материале.

В то же время спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф подтвердил получение новой картины из России и заявил, что его попросили перевезти ее обратно в Вашингтон.

По его словам, картина, которую подарил Путин, является "прекрасным портретом ведущего российского художника". Он отметил, что Трамп был "явно тронут".

В свою очередь Трамп еще не комментировал публично портрет, который подарил ему Путин, однако он дал понять, какое изображение ему точно не нравится.

"Картина, которую подарили зданию в 2019 году, была целенаправленно искажена до такого уровня, которого даже я, возможно, никогда раньше не видел", - сообщил он на сайте Truth Social.

Трамп и Путин - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину удалось повлиять на некоторых людей Трампа.

"Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей из команды Белого дома... Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят прекращать войну, и надо что-то сделать, чтобы их заставить", - пояснил президент Украины.

В то же время издание The Telegraph писало, что президент РФ разрушает надежды Трампа на скорое перемирие в Украине. Некоторые источники издания говорят, что президент США начинает сердиться из-за продолжающихся ракетных и беспилотных атак, происходящих, несмотря на обещания обеих сторон о мини-перемирии.

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