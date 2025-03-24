При этом Белый дом продолжает "доверять процессу".

Дональд Трамп и Владимир Путин разошлись во мнениях по поводу перспектив мирных переговоров о войне в Украине, пишет The Telegraph.

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф заявил, что США "с оптимизмом" смотрят на то, что саммит в Саудовской Аравии в понедельник проложит путь к "полномасштабному" прекращению огня и положит конец трехлетней войне. Однако в Кремле заявили, что встреча "только начинается" и предстоят "сложные переговоры".

"Мы только в начале этого пути", — предупредил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Ранее сообщалось, что Белый дом стремится к перемирию к Пасхе. При этом Украина и Европа выразили обеспокоенность тем, что Россия затягивает переговоры, чтобы выиграть время на поле боя, что, вероятно, разочарует Трампа, который обещал быстрое прекращение войны.

Как пишет The Telegraph, источники, близкие к Трампу, сообщили, что он готов ждать правильной сделки, но некоторые сказали, что он начинает злиться из-за продолжающихся ракетных и беспилотных атак, которые происходят, несмотря на обещания обеих сторон мини-перемирия.

"Он будет разочарован, если они [Украина и Россия] продолжат бомбить инфраструктуру и энергетику", — сказал один из источников.

Однако другие близкие к президенту США люди говорят, что температура в Белом доме остается спокойной и что нужно "доверять процессу".

Переговоры о прекращении огня

Ранее спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф недавно выразил убеждение, что уже в ближайшие недели удастся добиться 30-дневного перемирия на фронте.

А Bloomberg писал, что США нацелены достичь соглашения о перемирии между Россией и Украиной меньше чем через месяц - до Пасхи, 20 апреля, хотя сроки могут быть сдвинуты из-за большого разрыва между позициями двух сторон.

В воскресенье в Саудовской Аравии прошли переговоры между сША и Украиной. министр обороны Рустем Умеров назвал разговор "конструктивным и содержательным". по его словам, стороны обсудили "ключевые вопросы", среди которых была и энергетическая отрасль.

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