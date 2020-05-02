Ким жив: лидер КНДР появился на публике - СМИ

Это первое публичное выступление главы КНДР за последние 20 дней.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике.

Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».

Читайте такжеThe Guardian: Ким Чен Ын не умер, а просто прячется от коронавируса

Отмечается, что это первое публичное выступление главы КНДР за последние 20 дней.

Лидер КНДР якобы участвовал в мероприятии на заводе по производству удобрений в Сунчхоне.

Напомним, в последние дни медиа со ссылкой на различные источники сообщают о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после операции на сердце.

Руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заверил издание Bloomberg, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.