Ким жив: лидер КНДР появился на публике - СМИ
00:25, 02 мая 2020Мир
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Это первое публичное выступление главы КНДР за последние 20 дней.
Ким Чен Ын / flickr.com/Janne Wittoeck
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике.
Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».
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Отмечается, что это первое публичное выступление главы КНДР за последние 20 дней.
Лидер КНДР якобы участвовал в мероприятии на заводе по производству удобрений в Сунчхоне.
Напомним, в последние дни медиа со ссылкой на различные источники сообщают о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после операции на сердце.
Руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заверил издание Bloomberg, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.
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