Внешне эта врожденная патология незаметна.

52-летний бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер" опубликовал фотографию новорожденной дочери и признался, что девочка родилась с "волчьей пастью".

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"С большой любовью мы хотим поделиться историей рождения нашей Блу Иерусалим. Мы счастливы, что вы, наконец, можете увидеть ее. Блу родилась с "волчьей пастью", - написал он.

Стоит отметить, что внешне эта врожденная патология незаметна. Увидеть расщепление тканей твердого и мягкого неба можно только, когда малышка открывает рот. Из-за этого дефекта у ребенка возникают сложности с приемом пищи и дыханием. Однако сейчас врачи научились корректировать дефект еще в первые годы жизни ребенка.

"Нам повезло с отличной командой врачей, и в скором времени они проведут операцию, чтобы помочь дочке жить нормальной жизнью", - добавил Вакки.

Джанлука Вакки: чем известен бизнесмен

В августе 2019 года Джанлука Вакки отшлепал девушек на видео и подвергся критике. В ролике он танцует на лестнице, затем шлепает четырех разных девушек по ягодицам, после чего берет одну из них за руку и продолжает танцевать с ней. Поклонники миллионера не оценили сюжет ролика.

Джанлука Вакки – звезда Instagram, у него свыше 19 миллионов подписчиков. В соцсети он выкладывает снимки, на которых демонстрирует роскошный образ жизни, и публикует видео с зажигательными танцами. За это его прозвали "танцующим миллионером".

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Автор: УНИАН