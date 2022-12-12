Уже зафиксировано 33 случая угроз в 17 странах, из них 28 – это отправка окровавленных пакетов.

В посольство Украины в Греции поступил окровавленный пакет.

"Утром в посольство Украины в Греции поступил окровавленный пакет. Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольстве и консульстве: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Греческая полиция начала следственные действия. Ожидаем также ускорения расследования со стороны немецких правоохранителей", - отметил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В целом, по словам Николенко, уже зафиксировано 33 случая угроз в 17 странах: 1 покушение на теракт, 2 сообщения о минировании, 1 случай вандализма, 1 случай письменной угрозы и 28 окровавленных пакетов.

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Напомним, что Греция оказывает Украине военную помощь.

Угрозы украинским дипломатам

В комментарии МИД Украины по поводу угроз в адрес украинских посольств и консульств от 5 декабря отмечалось, что дипломаты продолжат успешно работать над укреплением обороноспособности Украины и обеспечением страны энергетическим оборудованием, несмотря на развернутую против них кампанию террора.

По поручению главы МИД Дмитрия Кулебы все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.

В МИД Украины призвали иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.