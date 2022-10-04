В первом квартале из-за высоких цен Евросоюз доплатил за импорт газа 62 млрд евро по сравнению с предыдущим годом.

Европа может бороться с энергетическим шантажом России, ограничив цены на газ, так как сейчас РФ использует европейские рыночные институты против самих европейцев.

Об этом написал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своей колонке для издания Bloomberg.

По его словам, Россия использует энергетический коллапс Европы как свое оружие, цель которого – дестабилизация европейского общества.

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По его мнению, Европа может бороться с Путиным ограничением цен на газ. Мицотакис добавил, что 15 государств-членов четко выразили свою поддержку этому шагу.

"Россия не выполняет контракты и сознательно ограничивает поставки. Когда один игрок может двигать ценами, нет смысла позволять рынкам функционировать. Правительства должны структурировать и контролировать их. Столкнувшись с явным манипулированием рынком, государственное вмешательство является не просто оправданным, но и необходимым", – отметил Мицотакис.

В первом квартале 2022 года, по официальным оценкам, из-за высоких цен, Евросоюз доплатил за импорт газа 62 млрд евро по сравнению с предыдущим годом.

"Мы обеспечили поставки, но пренебрегли расходами. Европа платит за газ в два-три раза больше, чем азиатские страны", – сказал глава правительства Греции.

Он добавил, что европейские страны не могут позволить себе сидеть сложа руки и смотреть, как Россия использует европейские рыночные институты против самих европейцев.

"Ограничение цен на природный газ является неизбежным шагом в этом процессе", - добавил глава правительства Греции.

Ситуация с газом:

22 июня глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что зимой Россия может полностью перекрыть поставки газа.

По данным Еврокомиссии, поставки российского газа в ЕС с января по август этого года сократились на 37%.

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

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