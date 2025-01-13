Человек, уполномоченный говорить от имени президента РФ, сознался, что он ничего не знает об одной из гланых новостей последних дней.

В Кремле отказались комментировать предложение президента Украины Владимира Зеленского об обмене пленных северокорейцев на украинских защитников. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Во время традиционного брифинга в Кремле официальный спикер президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на соответствующий вопрос журналистов.

"Мы никак его не можем прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому что предлагал", – сказал он.

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Пленные северокорейцы: что нужно знать

Как писал УНИАН, 11 января Зеленский сообщил, что украинским защитникам впервые удалось взять в плен и доставить живыми в тыл северокорейских солдат. Оба попали в руки украинцев уже ранеными независимо друг от друга.

До этого другие корейцы уже попадали в украинский плен в декабре. Но тогда они не выжили из-за тяжелых ран.

Позднее Зеленский выразил уверенность, что пленных северокорейцев неизбежно будет становиться больше. Он также публично озвучил предложение северокорейскому диктатору Киму Чен Ыну об обмене пленных корейцев на украинских бойцов, попавших в руки оккупантов.

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