Отмечается, что США совместно с союзниками, в том числе со странами, находящимися на восточном фланге Североатлантического альянса, продолжают готовиться к возможной дальнейшей российской агрессии.

В Госдепартаменте США заявили, поскольку дипломатический путь разрешения кризиса вокруг Украины пока что не сработал так, как это ожидалось на Западе, необходимо начать укрепление восточного фланга НАТО перед лицом угрозы со стороны России.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не пришла ли пора начать укрепление восточного фланга НАТО, Прайс сказал, что такие меры "однозначно" необходимы.

"Мы говорим об этом уже несколько недель, и на самом деле мы предприняли конкретные шаги, некоторые из которых были объявлены Министерством обороны, по приведению тысяч американских военнослужащих, в состояние повышенной готовности в случае необходимости", - заявил он.

Прайс добавил, что США совместно с союзниками, в том числе со странами, находящимися на восточном фланге Североатлантического альянса, продолжают готовиться к возможной дальнейшей российской агрессии.

"Мы продолжим предпринимать шаги, чтобы усилить - в оборонительном плане - восточный фланг НАТО, потому что мы согласны с тем, что это важно", - подчеркнул Прайс.

Он напомнил, что США оказали огромную помощь в области безопасности Украине.

"Мы предпринимаем шаги в духе обороны и сдерживания, тесно сотрудничая с нашими союзниками на восточном фланге, чтобы успокоить их и укрепить их собственную оборону", - добавил Прайс.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс изучает возможность усиления своего присутствия в регионе Черного моря для поддержки Украины. Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что в 2019 году корабли НАТО почти ежемесячно будут заходить в украинские порты.

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