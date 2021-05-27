Североатлантический совет поддержал призывы к проведению немедленного независимого расследования происшествия с принудительной посадкой самолета Ryanair.

Североатлантический совет, главный орган принятия политических решений НАТО, решительно осудил действия властей Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair и арестом белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

«Этот неприемлемый акт серьезно нарушил нормы, регулирующие гражданскую авиацию, и поставил под угрозу жизни пассажиров и экипажа», - говорится в заявлении Североатлантического совета, опубликованном на сайте НАТО.

Североатлантический совет поддержал призывы к проведению немедленного независимого расследования происшествия, а также меры, принятые союзниками по блоку индивидуально и коллективно в ответ на действия режима Александра Лукашенко, передает Голос Америки.

"Задержание господина Протасевича является нарушением принципов права на политическое инакомыслие и свободы прессы. Беларусь должна немедленно и безоговорочно освободить господина Протасевича и госпожу Сапегу, - подчеркивается в заявлении. - Страны НАТО призывают Беларусь уважать основные права и свободы человека и придерживаться основанного на правилах международного порядка».

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Принудительная посадка борта Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, которые были на борту.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29. В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ІСАО).

В свою очередь авиакомпания Ryanair в комментарии по поводу вынужденной посадки своего самолета отметила, что от белорусской стороны поступило сообщение об угрозе безопасности на борту. При этом перевозчик не указал, что самолет сопровождал белорусский истребитель, а после посадки с рейса сняли журналиста Романа Протасевича и его девушку.

Ряд европейских стран заявили о возможном введении санкций против Беларуси за данный инцидент. Кроме того, некоторые авиакомпании немедленно прекратили использование воздушного пространства Беларуси.

Украина также полностью прекратила авиасообщение с Беларусью и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства.

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Автор: Ирина Погорелая