Под утро 3 августа Шишова нашли повешенным в парке в Святошинском районе Киева.

Друг главы "Белорусского дома в Украине" (БДУ) Виталия Шишова Юрий пересказал слова правоохранителей с учетом предварительных результатов осмотра тела активиста, которого утром нашли повешенным в Киеве.

Об этом мужчина рассказал в комментарии Украина 24.

Друг Виталия считает, что преступление совершили белорусские спецслужбы.

"Он (Виталий Шишов – ред.) знал, что за ним охотятся. И судя по тому, при каких обстоятельствах нашли тело, по тому, что сотрудники полиции сообщили нам в частной беседе, что у него – сломанный нос, я подозреваю, что это спецслужбы КГБ. И не я один. Или спецслужбы специальных операций, которые работают на режим Александра Лукашенко", – сказал мужчина.

При этом он не подтвердил, что Виталий жаловался на какие-то угрозы.

Читайте такжеЗа Шишовым велась слежка – Белорусский дом в Украине"У него были предчувствия дурные. Мы с ним созванивались. Всю прошлую неделю он говорил: если что – позаботься о Жене. (Он говорил) все нормально, просто настроение плохое", – заметил друг погибшего активиста.

Об исчезновении Виталия Шишова сообщили в "Белорусском доме в Украине" вечером 2 августа. По данным ГО, парень вышел на традиционную пробежку и не вернулся.

С его телефона было сделано несколько "глухих" звонков, однако выйти на связь с активистом не удалось. Вскоре к поискам полиция привлекла кинологов.

Исчезновение и смерть Шишова: что известно

Под утро 3 августа тело Шишова нашли повешенным в парке в Святошинском районе Киева. Накануне стало известно об его исчезновении во время пробежки.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Правоохранители будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

В "БГУ" подтвердили, что за Шишовым следили. Ранее поступали предупреждения о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации.

Виталий Шишов активно помогал гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режима Александра Лукашенко перебираться в Украину. По словам его друзей, активист занимался верификацией данных беженцев, поскольку среди них было немало замаскированных сотрудников белорусских спецслужб.

Автор: Яна Ставская