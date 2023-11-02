Отмечается, что уровень демократии в мире снижается шестой год.

Межправительственная организация IDEA заявила, что половина стран мира переживает упадок демократии - от неполноценных выборов до ущемления прав, включая свободу слова и собраний.

В своем ежегодном докладе Международный институт демократии и содействия выборам отметил, что 2022 год стал шестым годом подряд, когда число стран с чистым снижением демократии превысило число стран с чистым повышением, что является самым продолжительным падением с момента начала ведения учета в 1975 году.

"Одним словом, демократия по-прежнему в беде, в лучшем случае она находится в состоянии стагнации, а во многих странах - в состоянии упадка", - заявил в отчете генеральный секретарь IDEA Кевин Касас-Замора.

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По мнению аналитического центра, ослабление таких "защитных барьеров" демократии, как выборы, парламенты и независимые суды, привело к проблемам в обеспечении верховенства закона и привлечении политиков к ответственности.

"Однако, несмотря на ослабление многих формальных институтов, таких как законодательные органы, есть надежда, что эти более неформальные системы сдержек и противовесов, от журналистов до организаторов выборов и антикоррупционных комиссий, смогут успешно бороться с авторитарными и популистскими тенденциями", - сказал он.

По мнению IDEA, этот спад следует рассматривать в совокупности с кризисом стоимости жизни, изменением климата и вторжением России в Украину в 2022 году, что создало серьезные проблемы для многих лидеров.

По данным IDEA, Европа остается регионом с самыми высокими показателями, однако во многих странах с устоявшейся демократией, включая Австрию, Венгрию, Люксембург, Нидерланды, Польшу, Португалию и Великобританию, произошло значительное снижение конкретных показателей демократической деятельности.

В то же время Азербайджан, Беларусь, Россия и Турция значительно отстали от остальной Европы, демонстрируя по большинству показателей демократии результаты значительно ниже среднеевропейских.

Отмечается, что в большинстве стран Северной и Южной Америки удалось провести заслуживающие доверия выборы, и их показатели по категориям демократии по-прежнему находятся на среднем уровне, хотя в таких государствах, как Сальвадор и Гватемала, в последнее время наблюдалось резкое снижение показателей.

Тем не менее, по мнению аналитического центра, в некоторых странах появились "зеленые ростки": удивительно высокий уровень политического участия и снижение уровня коррупции, особенно в Африке.

Диктатура в России - решение ПАСЕ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека выразил обеспокоенность легитимностью поправок в Конституцию России, которые позволили главе этой страны Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.

Огромная власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного срока пребывания в должности в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила Российскую Федерацию в фактическую диктатуру.

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