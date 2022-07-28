Премьер подчеркнул, что выступает против миграции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил свое заявление о смешении рас, из-за которого его обвинили в расизме.

Как сообщает издание Telex, во время совместной с канцлером Австрии Карлом Нехаммером пресс-концференции в Вене Орбан заявил, что он "бывает, выражается двусмысленно".

"Это цивилизованная позиция, мы гордимся тем, чего Венгрия добилась в борьбе с расизмом. Дело не в расизме, дело в культурных различиях", - сказал он.

Также он подчеркнул, что выступает против миграции.

"Я определяю себя как антимиграционный и антииммиграционный политик. Это не расовая проблема, это культурная проблема. Мы хотим сохранить нашу цивилизацию такой, какая она есть сейчас. И в этом отношении мы отличаемся от Австрии. Мы всегда будем защищать наши границы", - заявил он.

Как писал УНИАН, скандальное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прозвучало во время его ежегодной речи в Бэиле-Тушнаде, Румыния.

Ранее там же он высказывал свои основные политические идеи. В частности, в 2014 году он впервые именно тут заявил о том, что хочет построить "нелиберальную демократию" в Венгрии.

В своей речи Орбан заявил, что венгры - "не смешанная раса, а смесь народов, живущих в нашем собственном европейском доме".

"Мы готовы смешаться друг с другом, но мы не хотим становиться смешанной расой", - сказа он и добавил, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, "больше не являются нациями".

Это заявление осудили президент венгерской религиозной организации Mazsihisz Андраш Хейслер, главный раввин страны Роберт Фрёлих, ряд европейских политиков.

Один из старейших советников Виктора Орбана, Жужа Хегедюш, подала в отставку из-за речи премьер-министра. Она заявила, что эта речь понравилась бы "самым кровожадным расоненавистникам".

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