Психологическое давление и пытки: известный белорусский политзаключенный Шкляров написал открытое письмо из минского СИЗО

В своем письме политзаключенный рассказывает об ужасах «ГУЛАГа XXI века».

Известный белорусский политический деятель Виталий Шкляров, который был заключен под стражу в СИЗО-1 Минска 29 июля за якобы организацию незаконного митинга в Гродно 29 мая, написал и передал изданию НВ открытое письмо. В нем политзаключенный рассказывает об ужасах «ГУЛАГа XXI века».

Шкляров подчеркнул, что к нему на данный момент не применяется физическое насилие, но идет колоссальное психологическое давление. При этом связь с внешним миром, по словам белорусского политика, он держит только через своего адвоката: ему запрещена любая переписка с родными, он также не может получать никакую корреспонденцию из внешнего мира.

«Один раз после встречи с адвокатом, после попытки передать письмо матери и жене, завели в комнату, раздели полностью, догола, и обыскивали с пристрастием — не спрятал ли я где-нибудь клочок бумажки. Потом посадили в «стакан» — это бетонный карцер метр на метр, — пока, похоже, обыскивали мою камеру. Поверьте, «стакан» по сравнению с тотальным информационным вакуумом — это ерунда. Зато для духовного окормления в камеру притащили телевизор. Конечно, доступны только три главных белорусских канала», - говорится в письме.

Душ, по словам Шклярова, в СИЗО-1 разрешен раз в неделю, по средам. Туалет в камере — у всех на виду.

«Каждый день заставляют бриться. Устав. Если не бреешься — угрожают карцером (это почти как «стакан», но есть табуретка, лежать негде). Отращивать бороду — это определенная степень свободы. Не положено! Все должны быть одинаковые. Бритва тупая, лосьонов никаких нет и вода ледяная. После первого же бритья на лице пошло воспаление. На следующий день заставляют бриться опять, хотя ничего не отросло! Раздражение усиливается. Вызвал врача — тот сказал, что «воспаление видит, но сделать ничего не может», мол, не положено не бриться. Устав!» - добавляет политзаключенный.

Кроме того, в камере, по словам Шклярова, 24 часа в сутки горит свет. При этом ложиться на кровать днем нельзя, поскольку за это могут отправить в карцер.

«Зато после 22:00 — отбой. Думаете, отбой — это легли и уснули? Отбой — это только выключили музыку, советско-патриотическую, которая с шести утра гремит со двора. Свет в камере горит непрерывно, 24 часа в сутки. Нары короткие, железные и настолько неудобные, что на них невозможно уснуть. Ноги отекают, вытянуть их не выходит. Поэтому выспаться нереально: больно и светло. И постоянный лязг железных замков и дверей. Всегда. 24 часа в сутки. В 2020 году это можно и нужно расценивать как пытки. Пытки за свободу слова, за неправильные взгляды и статьи о выборах президента», - подчеркивает политтехнолог.

При этом он заявил, что не теряет надежду на свободу для всех белорусов.

«Не теряю надежду на свободу, для нас всех. Она будет. Рано или поздно. Осталось лишь найти эту проклятую машину времени и вернуться назад в XXI век. На всякий случай официально заявляю: мыслей о самоубийстве не имею. Надеюсь, быть полностью оправданным, выйти на свободу, и продолжить жить свободной честной жизнью, как жил всегда», - резюмировал Шкляров.

Напомним, власти Беларуси 29 июля задержали известного оппозиционного политика и политтехнолога Василия Шклярова. Ему вменяют организацию незаконного митинга в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 29 мая в городе Гродно. Сам Шкляров отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его задержание — это месть "последнего диктатора Европы" за публичную критику действий Лукашенко.

Шкляров работал над президентской кампанией кандидата в президенты Соединенных Штатов Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году.

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Автор: УНИАН