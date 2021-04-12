Протестующие чуть не разнесли полицейский участок.

В Соединенных Штатах вспыхнули новые протесты из-за убийства полицией 20-летнего темнокожего Даунта Райта.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«Возмущенные люди чуть не разнесли полицейский участок», – говорится в сюжете.

Это происходит в том же Миннеаполисе, где проходит судебный процесс по делу об убийстве Джоржа Флойда.

Убийство Джорджа Флойда

США в прошлом году потрясли затяжные массовые протесты, спровоцированные убийством полицейским темнокожего американца Джорджа Флойда.

В ряде случаев протестные акции по всей стране переросли в масштабные погромы и стычки активистов движения BLM с полицией.

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Автор: Катерина Шварц