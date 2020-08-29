Во время распыления обычно используют химическое вещество глифосат, которое во Всемирной организации здравоохранения связывают с развитием рака.

Колумбия планирует возобновить распыление из воздуха в сельских районах токсичное химическое вещество.

Таким образом власти хотят бороться с ростом коки, которая является самым главным ингредиентом кокаина, сообщает CNN.

Во время распыления обычно используют химическое вещество глифосат, которое во Всемирной организации здравоохранения связывают с развитием раком. Ее классифицируют, как "вероятно канцерогенное для человека". Правительство Колумбии убеждено, что распыление можно сделать безопасно, но критики говорят, что это неэффективно и опасно.

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В 2015 году тогдашний президент страны Хуан Мануэль Сантос решил остановить эту практику, но его преемник президент Иван Дуке намерен получить разрешение на ее восстановление. В его правительстве считают, что уничтожение посевов коки ограничит деятельность наркобанд - торговлю людьми и насилие.

Сейчас в Колумбии производство кокаина переживает рекордные показатели. В последнем отчете ООН о наркотиках, Колумбия производит около 70% мирового кокаина, и хотя размер урожая немного снизился, объем производства растет из-за повышения производительности.

Фермер Хосе Давид Эрнандес выращивал растение до 2018-го, вспоминает воздушные фумигации в 2003 и 2004 годах. Мужчина признается, гербицид падает на поле как токсичный туман и вызывает настолько сильное раздражение, что кожа начинает кровоточить.

Пока ВОЗ предупреждает об опасности химвещества, Агентство по охране окружающей среды США «обнаружило, что при использовании глифосата в соответствии с нынешними рекомендациями (носить защитные костюмы. - ред) не несет никаких рисков для здоровья человека"»

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Автор: Наталия Печиборщ