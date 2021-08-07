Боевики воспользовались выводом иностранных войск из страны.

Талибы захватили столицу Зарандж афганской провинции Нимруз, что недалеко от Ирака, убив высокопоставленного чиновника из правительства Афганистана.

Об этом сообщает CNN.

В полиции заявили, что Зарандж пострадал от исламистов из-за отсутствия подкрепления со стороны правительства, поддерживаемого Западом.

В борьбе за восстановление строгих исламских законов после своего поражения в 2001 году силами США талибы активизировали кампанию по противодействию поддерживаемому Вашингтоном правительству, пользуясь анонсированным выводом иностранных войск.

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В Зарандже, по словам местного чиновника, талибы захватили офис губернатора, штаб-квартиру полиции и лагерь недалеко от иранской границы.

Впоследствии афганский генерал, возглавляющий контрнаступление на юге страны, уточнил, что в результате удара афганских военных был убит высокопоставленный представитель движения талибов в Нимрозе вместе с 14 людьми.

В кругу талибов телеканалу подтвердили информацию, заявив, что группировка празднует взятие под контроль афганской провинции. Там уверяют, что это поднимет боевой дух среди членов движения.

"Это начало. Посмотрите, как вскоре в наши руки попадут и другие провинции", - заявили в "Талибане".

С начала мая, когда США и их союзники начали выводить из Афганистана свои войска, талибы, по сообщениям, захватили еще десятки административных районов Афганистана в разных частях страны, значительно расширив уже и так немалые подконтрольные им территории.

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Автор: Яна Ставская