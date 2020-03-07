"Исламское государство" совершило теракт в столице Афганистана: 32 погибших и более 50 раненых

Это первое такое нападение с момента подписания 29 февраля соглашения о мире между США и антиправительственным движением "Талибан".

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на мемориальную церемонию в столице Афганистана Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 32 человека и 58 были ранены.

Среди погибших - пять женщин. Это первое такое нападение с момента подписания 29 февраля соглашения о мире между США и антиправительственным движением "Талибан", сообщает Радио Свобода.

Экстремисты напали на людей, которые пришли к мемориалу убитого боевиками лидера народа хазареев Абдул-Али Мазари. Среди присутствующих на церемонии представителей афганского руководства был глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. Ему удалось остаться невредимым.

Министерство внутренних дел Афганистана заявило 6 марта, что после нападения произошли спорадические столкновения между полицейским спецназом и исламистами. По данным ведомства, трое боевиков убиты.

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Талибы, подписавшие на прошлой неделе соглашение о прекращении 18-летней войны в Афганистане, немедленно заявили о своей непричастности к нападению.

Как сообщал УНИАН, 29 февраля в столице Катара Дохе Соединенные Штаты и исламистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение.

Согласно документу, США намерены полностью вывести войска из Афганистана через 14 месяцев, если талибы будут придерживаться договоренностей. "США, их союзники и Коалиция завершат вывода оставшихся сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", - говорится в тексте документа.

Соглашение предусматривает, что 10 марта начнутся переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами.

Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад, после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.