RFERL: В школах России установят систему видео-наблюдения "Оруэлл"

Чиновники объясняют это необходимостью усилить безопасность в школах и отслеживать движение посторонних людей на территории учебных заведений.

Казалось бы правительства, пытаясь установить цифровой надзор за своими гражданами, будут избегать упоминаний об авторе фразы "Большой брат следит за тобой", который вселил в воображение миллионов читателей ужас тотального государственного контроля.

Но это так только кажется. Потому что российские чиновники, очевидно, делают именно это, - пишет Radio Free Europe Radio Liberty. В России были подписаны контракты о закупке и установке в школах по всей стране камер наблюдения, которые будут подключены к системе распознавания лиц под названием "Оруэлл". Система, очевидно, названа в честь британского автора романов-антиутопий "1984" и "Скотный двор".

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Компания, которая будет выполнять эти заказы региональных органов власти, называется "Национальный центр информации". Она входит в структуру российского государственного оборонного концерна "Ростек". Неназванный представитель компании сказал российским СМИ, что систему видеонаблюдения уже доставили в 1608 школ по всей России. По словам источника, "Оруэлл" должен фиксировать движение учеников в школах и отслеживать появление посторонних людей.

Компания "Элвис-Неотек", которая входит в структуру государственной нанотехнологической компании "Роснано", отвечает за подготовку систем к продаже. Это подтвердил представитель компании Евгений Лапшев. По его словам, система "Оруэлл" в ближайшие годы появится в каждой российской школе. А их в общей сложности 43 тысячи.

16 июня неназванный источник из "Национального центра информации" сообщил российскому агентству "РБК", что это не правда. И контрактов на установление "Оруэлла" в 43 тысячах школ не существует. А текущее оснащение 1600 школ системой - это пилотный проект. И решение о его расширении на все учебные заведения в России еще нет.

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RFERL пишет, что сообщения о системе "Оруэлл" появились на фоне насильственных инцидентов в российских школах на протяжении последних лет. В частности, были случаи нападения с ножом в конце 2017-начале 2018 годов. После них российские депутаты стали призывать к усилению мер безопасности и жестокого мониторинга посетителей. Но несмотря на такое оправдание, правозащитники утверждают, что в России системы слежения широко используются с минимальной регуляцией. Это приводит к подавлению свободы слова и передвижения, а также незаконного сбора личных данных.

С марта, когда в России началась пандемия коронавируса, власть начала использовать технологию распознавания лиц, чтобы выявлять и штрафовать нарушителей карантина. Только в Москве было установлено более 100 тысяч камер наблюдения, которые подключены к центральной базе данных правоохранительных органов.

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