RFERL: В школах России установят систему видео-наблюдения "Оруэлл"
Казалось бы правительства, пытаясь установить цифровой надзор за своими гражданами, будут избегать упоминаний об авторе фразы "Большой брат следит за тобой", который вселил в воображение миллионов читателей ужас тотального государственного контроля.
Но это так только кажется. Потому что российские чиновники, очевидно, делают именно это, - пишет Radio Free Europe Radio Liberty. В России были подписаны контракты о закупке и установке в школах по всей стране камер наблюдения, которые будут подключены к системе распознавания лиц под названием "Оруэлл". Система, очевидно, названа в честь британского автора романов-антиутопий "1984" и "Скотный двор".
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Компания, которая будет выполнять эти заказы региональных органов власти, называется "Национальный центр информации". Она входит в структуру российского государственного оборонного концерна "Ростек". Неназванный представитель компании сказал российским СМИ, что систему видеонаблюдения уже доставили в 1608 школ по всей России. По словам источника, "Оруэлл" должен фиксировать движение учеников в школах и отслеживать появление посторонних людей.
Компания "Элвис-Неотек", которая входит в структуру государственной нанотехнологической компании "Роснано", отвечает за подготовку систем к продаже. Это подтвердил представитель компании Евгений Лапшев. По его словам, система "Оруэлл" в ближайшие годы появится в каждой российской школе. А их в общей сложности 43 тысячи.
16 июня неназванный источник из "Национального центра информации" сообщил российскому агентству "РБК", что это не правда. И контрактов на установление "Оруэлла" в 43 тысячах школ не существует. А текущее оснащение 1600 школ системой - это пилотный проект. И решение о его расширении на все учебные заведения в России еще нет.
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RFERL пишет, что сообщения о системе "Оруэлл" появились на фоне насильственных инцидентов в российских школах на протяжении последних лет. В частности, были случаи нападения с ножом в конце 2017-начале 2018 годов. После них российские депутаты стали призывать к усилению мер безопасности и жестокого мониторинга посетителей. Но несмотря на такое оправдание, правозащитники утверждают, что в России системы слежения широко используются с минимальной регуляцией. Это приводит к подавлению свободы слова и передвижения, а также незаконного сбора личных данных.
С марта, когда в России началась пандемия коронавируса, власть начала использовать технологию распознавания лиц, чтобы выявлять и штрафовать нарушителей карантина. Только в Москве было установлено более 100 тысяч камер наблюдения, которые подключены к центральной базе данных правоохранительных органов.
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