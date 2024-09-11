Журналисты смогли идентифицировать 23 "вагнеровца", которые пропали без вести, и двух других, взятых в плен повстанцами.

Среди десятков наемников ЧВК "Вагнер", ликвидированных в ходе боя с повстанцами-туарегами в Мали в июле, были те, которые выжили во время командировок в Украину, Ливию и Сирию.

Как пишет Reuters, потеря таких опытных наемников показывает, на сколько служба военным хунтам в разных странах может быть опасна. Ликвидация наемников в Мали заставила сомневаться в способности Кремля справится лучше с ситуацией в этой стране, чем войска ООН, недавно высланные хунтой, высказали мнение шесть официальных лиц и экспертов, работающих в регионе.

Reuters смог идентифицировать 23 "вагнеровца", которые пропали без вести, и двух других, взятых в плен туарегами. В частности, журналисты установили, что несколько наемников участвовали в осаде украинского Бахмута. Другие служили в Ливии, Сирии и других местах. Некоторые из них были бывшими российскими солдатами.

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При этом журналисты не смогли подтвердить, сколько из идентифицированных "наемников" убиты.

После смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в августе 2023 года его наемники присоединились к группе под названием Африканский корпус при минобороны РФ, "чтобы бороться за справедливость и интересы России".

"Вагнер" признал серьезные потери в Мали, но не назвал цифр. Малийская армия, которая воевала вместе с россиянами, также не назвала потери. При этом повстанцы-туареги, борющиеся за независимость страны, заявили, что убили 84 россиянина и 47 малийцев.

Хотя Reuters не удалось установить, сколько человек погибло в бою, на одном из видео от повстанцев-туарегов было показано не менее 47 тел, в основном белых мужчин, в военной форме, лежащих в пустыне. Reuters проверило место и дату видео.

ЧВК "Вагнер" в Африке

В Африке наемники ЧВК "Вагнер" появились сначала в Судане в 2017 году. Они то защищали лидеров африканских переворотов, то добычей золота и борьбой с джихадистами. "Вагнер" также работает в Центральноафриканской Республике. А в Мали эти наемники появились в конце 2021 года.

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