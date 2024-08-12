ГУР поспешил сделать заявление относительно событий в Мали, которое разозлило половину африканского континента.

В конце июля в Мали была разгромлена крупная группа "вагнеровцев". Главное управление разведки Украины успело сделать заявление, которое многие расценили, как признание в причастности ГУР к этому событию. Вероятно, этим Украина очень навредила собственным интересам в Африке, пишет BBC.

Через два дня после разгрома россиян в Мали представитель ГУР Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона, что повстанцы-туареги в Мали "получили необходимую информацию, и не только информацию, что сделало возможным успешную военную операцию против российских военных преступников".

Он не сказал, что информацию и не только ее повстанцам предоставила именно Украина, но именно так заявление Юсова восприняли в Африке.

Позже уже западные и российские СМИ сообщали, что украинские спецназовцы якобы обучили туарегов использованию ударных беспилотников.

Как отмечает BBC, этот эпизод многими африканцами был воспринят как очередной случай, когда Африка становится площадкой для кровавых разборок между внешними силами. А в Мали и Нигере, где у власти с недавних пор находятся пророссийские военные хунты, даже заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

Но гораздо важнее было заявление регионального блока Экономического сообщества государств Западной Африки (Ecowas), который считается достаточно прозападным. Несмотря на свои собственные дипломатические проблемы с военными режимами в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, там тоже недвусмысленно упрекнули Киев из-за вероятной поддержки туарегов.

Министерство иностранных дел Сенегала вызвало украинского посла в Дакаре в знак протеста после того, как он опубликовал в Facebook видео с комментариями Юсова.

В начале августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба как раз начал небольшое африканское турне для налаживания контактов с континентом, и события в Мали, или по крайней мере комментарии Юсова о них, существенно навредили усилиям украинской дипломатии.

"То, что многие правительства стран к югу от Сахары - даже те, которые частным образом не доверяют Москве - вероятно будут считать бескорыстным внешним военным авантюризмом Киева, может развеять добрую волю, так старательно культивируемую в течение последних двух лет мирной украинской дипломатией", - пишет BBC.

Разгром вагнеровцев в Мали

Как писал УНИАН, после того, как страны африканского континента начали делать официальные заявления с осуждением вероятной причастности Украины к событиям в Мали, спикер ГУР Андрей Юсов дал заднюю. Он начал отрицать, что делал какие-либо заявления о прямой помощи повстанцам-туарегам.

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время своего визита в африканское государство Маврикий тоже был вынужден оправдываться. В частности он утверждал, что Украина не оказывала помощь повстанцам в Мали во время их атаки на "вагнеровцев". По его словам, "мы никогда не действовали против регулярной армии любой страны, кроме России".

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