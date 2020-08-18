В Мали военные арестовали президента
22:50, 18 августа 2020Мир
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Президент и высокопоставленные правительственные чиновники были задержаны солдатами в столице Бамако.
Кто теперь будет править в отсутствие президента - неизвестно / Фото REUTERS
В Мали восставшие военные арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейту.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные источники в среде силовиков.
Сообщается, что президент и высокопоставленные правительственные чиновники были задержаны солдатами во вторник, 18 августа, в столице Бамако.
Фото REUTERS
В частности, был задержан и премьер-министр Бубу Сиссе, который ранее призвал военных к диалогу.
Государственная телекомпания Мали после серии задержаний отключилась.
Кто теперь будет править в отсутствие президента и каковы мотивы мятежников на данный момент неясно.
Фото REUTERS
Переворот в Мали: что было ранее
- О попытке госпереворота в бывшей французской колонии стало известно ранее 18 августа. В ходе столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек.
- С июня в Мали продолжаются массовые протесты против нынешней власти: оппозиция обвиняет правительство и президента Ибрагима Бубакара Кейту в коррупции и неспособности обеспечить безопасность в стране. В ходе столкновений с властями во время протестов погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает ООН.
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