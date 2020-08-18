В Мали военные арестовали президента

Президент и высокопоставленные правительственные чиновники были задержаны солдатами в столице Бамако.

В Мали восставшие военные арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейту.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные источники в среде силовиков.

Сообщается, что президент и высокопоставленные правительственные чиновники были задержаны солдатами во вторник, 18 августа, в столице Бамако.

В частности, был задержан и премьер-министр Бубу Сиссе, который ранее призвал военных к диалогу.

Государственная телекомпания Мали после серии задержаний отключилась.

Кто теперь будет править в отсутствие президента и каковы мотивы мятежников на данный момент неясно.

Переворот в Мали: что было ранее

О попытке госпереворота в бывшей французской колонии стало известно ранее 18 августа. В ходе столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек.

С июня в Мали продолжаются массовые протесты против нынешней власти: оппозиция обвиняет правительство и президента Ибрагима Бубакара Кейту в коррупции и неспособности обеспечить безопасность в стране. В ходе столкновений с властями во время протестов погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает ООН.

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Перевод: Денис Прядко