В пограничной службе предположили, что "вагнеровцев" могут задействовать в ДРГ и в других провокациях.

Беларусь может разместить на своей территории до 8 тысяч наемников ЧВК "Вагнера", рассказал в комментарии "Украинской правде" спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко.

Обстановка на границе пока остается полностью контролируемой. На данный момент на территории Беларуси наступательных группировок России не наблюдается. Однако РФ использует республику в качестве базы для подготовки своих подразделений.

Демченко подчеркнул, что Украина укрепляет свою оборону на этом направлении, учитывая новые риски, связанные с ЧВК "Вагнер".

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РФ совместно с Беларусью развертывают на территории страны полевые лагеря для дальнейшего размещения "вагнеровцев" на значительном расстоянии от границы Украины.

А ввиду поддержки, которую России оказывает Беларусь, количество наемников, которые захочет принять Лукашенко может быть весьма значительным. Речь может идти о 8 тысячах человек. К примеру, по данным ГПСУ, количество российских военных из подразделений регулярной армии, находящихся в Беларуси, на сегодня составляет около 2 тысяч.

В пограничной службе предположили, что "вагнеровцев" могут задействовать в ДРГ и в других провокациях.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - главное

После неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" в России главаря боевиков Евгения Пригожина отправили в Беларусь. Сейчас наблюдатели фиксируют чуть ли не ежедневные рейсы бизнес-джетов "повара Путина" из Петербурга на аэродром в Мачулищах и обратно.

Аналитики предположили, что "вагнеровцев" после всего содеянного Пригожиным, захотят "вывести из игры" или взять под особый контроль. Отдельно появились снимки якобы обустройства мест для размещения террористов в Беларуси.

Известно, что Лукашенко сыграл заметную роль в урегулировании конфликта между Пригожиным-Путиным-Шойгу, фактически уговорив главаря "вагнеровцев" отказаться от идеи "похода на Москву".

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