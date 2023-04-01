Автор петиции, которая пока даже не собрала необходимое для рассмотрения количество подписей, предлагает получить ядерное оружие от США.

Ким Йо Чен, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, выступила с заявлением, в котором обвиняет Украину в стремлении получить ядерное оружие. Причиной для этого одна из сотен петиций на сайте президента Украины.

Автор петиции, которая появилась на сайте главы государства 30 марта - после угроз российского диктатора Владимира Путина размещением ядерного оружия в Беларуси - предлагает "разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением!".

Ким Йо Чен у заявлении утверждает, эта петиция о ядерном оружии, которая набрала 620 подписей (это в 40 раз меньше, чем нужно для ее рассмотрения), якобы на самом деле является свидетельством ядерных амбиций украинской власти, которые только замаскированы под волеизъявление граждан.

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"Это правдоподобная завеса общественного волеизъявления, но нетрудно догадаться, что это продукт зловещей политической интриги власти Зеленского", – утверждает Ким Йо Чен.

Никаких других подтверждений намерений Украины получить ядерное оружие политик не приводит, но несмотря на это утверждает, что украинская власть "провоцирует ядерную катастрофу".

Заметим, что не это первая петиция к президенту с таким содержанием. К "созданию собственного ядерного оружия для противодействия от дальнейших посягательств на целостность Украины" через петицию призывали, например, в 2021 году. Тогда подписи собрать также не удалось.

Эта петиция, несмотря на то, что не получила популярности среди граждан Украины и, соответственно, не попала на рассмотрение президенту, привлекла также внимание российских властей. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал через нее эмоциональное сообщение о том, якобы есть опасность поставки Украине ядерного оружия из США и поэтому в России необходимо инициировать "петицию о предупредительном (или превентивном) ядерном ударе".

"Танки и ракеты поставляют, самолеты почти готовы давать. Смотришь, и ядерное оружие свое отдадут", — добавил чиновник.

Отношение украинской власти к ядерному оружию

По состоянию на 1991 год Украина имела третий по размеру ядерный арсенал в мире. Однако страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и обязалась ликвидировать все ядерное оружие. В 1994 году между был подписан так называемый Будапештский меморандум, который должен был стать гарантией того, что страна будет защищена от посягательств на ее независимость, суверенитет и границы после потери ядерного статуса. Подписантами выступили США, Великобритания и Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2021 году выступил против возвращения Украине ядерного оружия. Он сказал, что "это неправильно". "Все – таки мы должны не превращаться из людей в зверей", - добавлял президент.

Тогда он также отметил, что если бы ядерное оружие было у Украины, Россия бы не решилась захватить Крым и начать войну на Донбассе.

"Если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не совершили такую большую ошибку, а я считаю, что это ошибка на сегодня, то не было бы вторжения, и мы имели бы свои территории", – утверждал он.

В феврале 2022 года, за несколько дней до вторжения России в Украину, президент выступал на Мюнхенской конференции по безопасности и снова вернулся к этому вопросу.

"За отказ от третьего в мире ядерного потенциала, Украина получила гарантии безопасности. Того оружия у нас нет. Как и безопасности", - говорил он.

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