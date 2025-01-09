Министерство обороны Соединенных Штатов Америки поделилось деталями о пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов. Сообщается, что в него войдут ракеты противовоздушной обороны AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боеприпасы класса "воздух-земля" и так далее.
Это должно удовлетворить "критические потребности" Украины.
"Президент [США Джо Байден] поручил поставить Украину в наилучшее возможное положение. Это включает в себя одобрение пакета помощи, оценочная стоимость которого составляет 500 миллионов долларов, для предоставления Украине дополнительных возможностей для удовлетворения ее самых насущных потребностей", - говорится на сайте Пентагона.
Пакет помощи в общем содержит:
- Ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;
- Боеприпасы класса "воздух-земля";
- Вспомогательное оборудование для F-16;
- Бронированные мостовые системы;
- Защищенное коммуникационное оборудование;
- Стрелковое оружие и боеприпасы;
- Запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
Что еще известно о помощи Украине
Ранее УНИАН сообщал, что в отставку ушла чиновница Минобороны США, которая отвечала за помощь Украине. Она проработала более 20 лет в Пентагоне. При этом официальная причина увольнения не сообщается.
Кроме того, Американский институт предпринимательства (AEI) считает, что победа России обойдется гораздо дороже, чем помощь Украине. "Краткосрочные затраты на оказание помощи Украине в защите от российской агрессии гораздо меньше", - говорится в документе.