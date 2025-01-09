В Пентагоне рассекретили, что будет входить в новый пакет помощи, выделенный Украине.

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки поделилось деталями о пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов. Сообщается, что в него войдут ракеты противовоздушной обороны AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боеприпасы класса "воздух-земля" и так далее.

Это должно удовлетворить "критические потребности" Украины.

"Президент [США Джо Байден] поручил поставить Украину в наилучшее возможное положение. Это включает в себя одобрение пакета помощи, оценочная стоимость которого составляет 500 миллионов долларов, для предоставления Украине дополнительных возможностей для удовлетворения ее самых насущных потребностей", - говорится на сайте Пентагона.

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Пакет помощи в общем содержит:

Ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;

Боеприпасы класса "воздух-земля";

Вспомогательное оборудование для F-16;

Бронированные мостовые системы;

Защищенное коммуникационное оборудование;

Стрелковое оружие и боеприпасы;

Запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Что еще известно о помощи Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в отставку ушла чиновница Минобороны США, которая отвечала за помощь Украине. Она проработала более 20 лет в Пентагоне. При этом официальная причина увольнения не сообщается.

Кроме того, Американский институт предпринимательства (AEI) считает, что победа России обойдется гораздо дороже, чем помощь Украине. "Краткосрочные затраты на оказание помощи Украине в защите от российской агрессии гораздо меньше", - говорится в документе.

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