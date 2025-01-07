В Киеве Лору Купер считают "честным посредником в переговорах".

В отставку ушла высокопоставленная чиновница Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, ответственная за военную помощь Украине, Лора Купер, сообщает Politico со ссылкой на чиновников ведомства.

Отмечается, что она уволилась в начале 2025-го после того, как проработала в Пентагоне более 20 лет. Не сообщается причина ее увольнения, но издание предполагает, что, учитывая "неопределенность политики в отношении Украины, Пентагон мог оказаться неудобным местом для нее при новом президенте".

"Ее уход отражает растущее чувство тревоги в Министерстве обороны относительно новой администрации и того, как она планирует относиться к карьерным государственным служащим и военным офицерам, особенно на фоне ожиданий, что Трамп (Дональд Трамп - избранный президент США, - ред.) сократит федеральную рабочую силу", - говорится в публикации.

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Издание отметило, что Купер была государственным служащим, и, в отличие от политических назначенцев, ей не нужно было увольняться со сменой политического руководства.

Отмечается, что Купер "играла огромную роль в координации массовых поставок американской военной помощи Украине после того, как Россия впервые вторглась в 2022 году".

Также в материале указано, что она собирается работать в должности преподавателя в Университете национальной обороны в Вашингтоне, однако связаться с ней для комментариев журналистам не удалось.

Издание напомнило, что Купер впервые попала в заголовки газет в 2019 году, когда ее вызвали свидетельствовать в Конгрессе о попытках тогдашнего президента Трампа оказать давление на Украину с целью расследования в отношении своего соперника Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

Купер тогда давала показания в комитетах Конгресса за закрытыми дверями, несмотря на письмо Белого дома с предупреждением не появляться. Она также повторила свои показания во время публичного слушания.

Издание также сообщает, что Купер наладила хорошие отношения со многими чиновниками в украинском правительстве во время координации помощи, и некоторые из них посещали ее офис в Пентагоне во время визита в Вашингтон. В Киеве ее считают честным посредником в переговорах.

Временно Купер на посту сменил Стивен Шлейн, который обеспечивает непрерывность правительства США в кризисных ситуациях.

Военная помощь США Украине: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, у Байдена готовят финальный пакет помощи Украине. Объявление нового пакета оружия должно состояться в рамках визита министра обороны США Ллойда Остина в Германию в четверг, 9 января, где состоится заседание в формате "Рамштайн".

В конце декабря 2024 года США объявили о новом пакете помощи Украине почти на $2,5 миллиарда. Пакет включал военную помощь в размере 1,25 млрд долларов, взятую из запасов США, и пакет Инициативы по оказанию помощи по безопасности в Украине (USAI) в размере 1,22 млрд долларов.

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