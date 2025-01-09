Анализ показал, что успех вторжения Путина "изменит облик Европы и подтолкнет РФ к угрозе членам военного альянса НАТО".

Возможная победа России в развязанной против Украины войне потребует резкого увеличения расходов Пентагона более чем на 800 миллиардов долларов до 2029 года. И это гораздо дороже, чем помогать Украине оружием. К такому выводу пришел Американский институт предпринимательства (AEI) в новом отчете-анализе, пишет Bloomberg.

"Краткосрочные затраты на оказание помощи Украине в защите от российской агрессии гораздо меньше, чем долгосрочные затраты на то, чтобы позволить России победить", - говорится в документе.

Как отмечается в публикации, анализ показал, что успех вторжения Путина "изменит облик Европы и подтолкнет РФ к угрозе членам военного альянса НАТО".

Видео дня

"Согласно отчету, увеличение на 808 миллиардов долларов потребуется США для сдерживания и, при необходимости, отражения неядерного нападения России за пределы Украины. Эта сумма изменит текущий пятилетний план Министерства обороны до 2029 года с 4,4 триллиона долларов до 5,2 триллиона долларов, или примерно на 165 миллиардов долларов больше в год, чем планировалось на эти годы. Этот план в значительной степени сосредоточен на Азии", - говорится в статье.

Bloomberg напомнил, что AEI известен своими воинственными взглядами на оборону. Указывается, что в его новом докладе основное внимание уделяется предполагаемому бюджету Пентагона, "необходимому в мире, где Россия побеждает Украину, и потенциальному каскадному воздействию на безопасность Америки".

"Мы приходим к выводу, что поддержка Украины отвечает наилучшим интересам Америки с точки зрения финансов", - отмечается в анализе AEI.

Новый пакет помощи для Украины от США

Напомним, 9 января США объявили о новом пакете помощи для Украины. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сумма помощи составит 500 миллионов долларов.

Сообщалось, что в пакет войдут дополнительные ракеты для украинских средств противовоздушной обороны (ПВО), ракеты класса "воздух-воздух", а также оборудование для истребителей F-16 и артиллерийские снаряды.

Вас также могут заинтересовать новости: